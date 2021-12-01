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На 6,7% вырос индекс промпроизводства в Тюменской области

Экономика, 09:51 30 декабря 2021

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На 6,7% вырос индекс промпроизводства в Тюменской области. Предварительные данные за январь-ноябрь 2021 года предоставили органы государственной статистики, сообщает информационный центр регионального правительства.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 113,3%. По этому показателю Тюменская область занимает 17 место в России.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве: лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине - 174,4%;

готовых изделий - 137%; химических веществ и химических продуктов - 133,5%.

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# индекс промышленного производства

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