В Богандинском индустриальном парке будут делать шасси-амфибии

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Три проекта с общей суммой инвестиций более 1 млрд рублей рассмотрел экспертный совет на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области. Заседание 28 декабря стало заключительным в 2021 году.

В индустриальном парке "Богандинский" в Тюменском районе планируется реализация проекта по сборке шасси-амфибий для техники, используемой в труднопроходимой местности. Объем инвестиций на первом этапе - 60 млн рублей.

Инвестиционный проект по организации учебно-тренировочного центра и производство высокотехнологичного оборудования для нефтегазового сектора экономики с общим объемом инвестиций более 95 млн рублей реализуют в Тюменском районе.

В областном центре планируется модернизация производства крупнейшего завода в сфере лесопромышленности общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей, сообщает Инвестиционное агентство.