  • 2 января 20222.01.2022воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных тюменцев научат мастерить рождественских ангелов

Спорт, 17:23 02 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Рождественский ангел" пройдет в Тюмени 3 января. Он начнется в 10 часов в формате онлайн на странице детско-юношеского центра "Старт" во ВКонтакте и Instagram, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ребятам покажут, как сделать необычные фигурки из бумаги своими руками. Посмотреть видеоурок смогут все желающие.

Центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" проведет фотоконкурс "Наши зимние увлечения". Подробную информацию об участии в конкурсе можно найти в официальной группе учреждения во ВКонтакте.

В 19 часов на спортивной площадке по адресу ул. Гастелло, 71 начнется турнир по футболу между дворовыми командами, посвященный празднованию Рождества. Соревнование проведут педагоги детско-юношеского центра "Вероника". Принять участие могут все желающие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , мастер-класс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 02.01.2022Юных тюменцев научат мастерить рождественских ангелов
20:47 01.01.2022Тюменцы могут присоединиться к любителям зимнего плавания на озере Чемпионов
16:44 01.01.2022Александр Большунов и Татьяна Сорина стали призерами масс-старта "Тур де Ски"
14:38 01.01.2022Секцию гимнастики открыли в Голышмановской спортшколе олимпийского резерва