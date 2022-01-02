Юных тюменцев научат мастерить рождественских ангелов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Рождественский ангел" пройдет в Тюмени 3 января. Он начнется в 10 часов в формате онлайн на странице детско-юношеского центра "Старт" во ВКонтакте и Instagram, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ребятам покажут, как сделать необычные фигурки из бумаги своими руками. Посмотреть видеоурок смогут все желающие.

Центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" проведет фотоконкурс "Наши зимние увлечения". Подробную информацию об участии в конкурсе можно найти в официальной группе учреждения во ВКонтакте.

В 19 часов на спортивной площадке по адресу ул. Гастелло, 71 начнется турнир по футболу между дворовыми командами, посвященный празднованию Рождества. Соревнование проведут педагоги детско-юношеского центра "Вероника". Принять участие могут все желающие.