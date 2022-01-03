  • 3 января 20223.01.2022понедельник
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в 2021 году перевыполнен план по вводу жилья

Губернатор, 11:19 03 января 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 745 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области в 2021 году. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Планируемый показатель составлял 1 млн 615 тыс. кв. метров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам губернатора региона Александра Моора, в общем количестве вводимого жилья 817 тыс. кв. метров или 47% приходится на индивидуальные дома. Это на 34% больше показателя 2021 года.

"В рамках национального проекта к 2030 году мы должны выйти на годовой объем строительства жилья в 1,8 миллиона квадратных метров. Как показывает практика, это вполне достижимая цифра, причем в недалекой перспективе", – подчеркнул Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , национальный проект Жилье и городская среда , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 03.01.2022В Тюменской области в 2021 году перевыполнен план по вводу жилья
11:30 31.12.2021Губернатор Тюменской области Александр Моор записал новогоднее видеопоздравление
10:02 31.12.2021Владимир Якушев поздравил жителей УФО с наступающим Новым годом
09:01 31.12.2021Александр Моор: в новом году мы продолжим создавать летопись Тюменской области