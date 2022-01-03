В Тюменской области в 2021 году перевыполнен план по вводу жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 745 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области в 2021 году. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Планируемый показатель составлял 1 млн 615 тыс. кв. метров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам губернатора региона Александра Моора, в общем количестве вводимого жилья 817 тыс. кв. метров или 47% приходится на индивидуальные дома. Это на 34% больше показателя 2021 года.

"В рамках национального проекта к 2030 году мы должны выйти на годовой объем строительства жилья в 1,8 миллиона квадратных метров. Как показывает практика, это вполне достижимая цифра, причем в недалекой перспективе", – подчеркнул Александр Моор.