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Расследование причин пожара на Антипинском НПЗ контролирует региональная прокуратура

Происшествия, 14:17 04 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование причин пожара на Антипинском НПЗ, который произошел 4 января, сообщает прокуратура региона.

Для расследования аварии на опасном производственном объекте уполномоченным органом контроля - Северо-Уральским управлением Ростехнадзора - будет создана комиссия.

Кроме того, по факту пожара проводится процессуальная проверка отделом административной практики и дознания по г. Тюмени, Тюменскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, пожар на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода локализован в 11 часов 20 минут. Погибших и пострадавших нет.

Ход расследования причин происшествия, а также процессуальной проверки прокурором Тюменской области Владиславом Московских поставлены на контроль.

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# Антипинский НПЗ , пожар

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