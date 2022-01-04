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Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован, погибших и пострадавших нет

Происшествия, 11:59 04 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на территории Антипинского НПЗ локализован в 11 часов 20 минут, подразделения продолжают работу по ликвидации. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о загорании фракционной колонны поступило в 9 часов 42 минуты, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения колонна горела на площади 100 кв. м.

В 9 часов 43 минуты к месту пожара прибыло первое подразделение пожарной части № 1 завода, также на место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. На месте создано три боевых участка на тушение и защиту установок. Всего подано 14 лафетных стволов.

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# Антипинский НПЗ , пожар

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