Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован, погибших и пострадавших нет

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на территории Антипинского НПЗ локализован в 11 часов 20 минут, подразделения продолжают работу по ликвидации. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о загорании фракционной колонны поступило в 9 часов 42 минуты, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения колонна горела на площади 100 кв. м.

В 9 часов 43 минуты к месту пожара прибыло первое подразделение пожарной части № 1 завода, также на место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. На месте создано три боевых участка на тушение и защиту установок. Всего подано 14 лафетных стволов.