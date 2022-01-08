В Тюменской области прокуратура выявит точки продажи суррогатного алкоголя

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

В Тюменской области пройдут проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Соответствующее распоряжение дал прокурор региона Владислава Московских после гибели девяти тюменцев от отравления метиловым спиртом в январе 2022 года.

Следственными органами Тюменской области возбуждено уголовное дело по 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять меры реагирования.

Ход проверок и расследования уголовного дела взяты им на контроль.