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В Тюменской области прокуратура выявит точки продажи суррогатного алкоголя

Происшествия, 22:21 08 января 2022

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

В Тюменской области пройдут проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Соответствующее распоряжение дал прокурор региона Владислава Московских после гибели девяти тюменцев от отравления метиловым спиртом в январе 2022 года.

Следственными органами Тюменской области возбуждено уголовное дело по 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять меры реагирования.

Ход проверок и расследования уголовного дела взяты им на контроль.

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# проверки , прокуратура , суррогат

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