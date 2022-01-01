Тюменские биатлонисты поспорят за призы всероссийских стартов в Екатеринбурге

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

13 биатлонистов представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях на "Приз памяти Романа Звонкова" среди юношей и девушек 15-16 лет в Екатеринбурге.

Биатлонистам предстоит преодолеть спринт, индивидуальную гонку и смешанную эстафету на различные дистанции. За призы турнира будут бороться профессионалы из различных городов России.

Первые старты состоятся 12 января. Турнир на "Приз памяти Звонкова" проходит в рамках первого этапа ХI зимней Спартакиады учащихся России, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.