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Тюменские биатлонисты поспорят за призы всероссийских стартов в Екатеринбурге

Спорт, 09:38 11 января 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

13 биатлонистов представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях на "Приз памяти Романа Звонкова" среди юношей и девушек 15-16 лет в Екатеринбурге.

Биатлонистам предстоит преодолеть спринт, индивидуальную гонку и смешанную эстафету на различные дистанции. За призы турнира будут бороться профессионалы из различных городов России.

Первые старты состоятся 12 января. Турнир на "Приз памяти Звонкова" проходит в рамках первого этапа ХI зимней Спартакиады учащихся России, сообщает департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

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