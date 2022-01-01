В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 126 дорожных объектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

126 объектов общей протяженностью 106,67 км отремонтируют в Тюменской области в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

По информации Главного управления строительства Тюменской области, предоставленной информационному агентству "Тюменская линия", в список вошли: дороги регионального значения в Тюменской агломерации – 28,66 км; вне агломерации - 14 км. В Тюмени будет приведено в надлежащее состояние девять объектов протяженностью 8,83 км. Самое большое количество объектов, где будет реализован нацпроект, насчитывается в Тюменском районе – 108, протяженность 55,17 км.

"В перечень объектов в первую очередь попадают участки с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а так же дороги, которые ведут к значимым социальным объектам", - отметили эксперты.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году запланировано строительство ул. Центральная в с. Луговом Тюменского района. Это один из крупных объектов, отметили в ГУС. В общей сложности дорожники уложат 2,6 км твердого покрытия. "Район новой застройки села активно развивается. Жители давно ждут ремонта центральной дороги", - добавили специалисты.

В селах Перевалово и Успенка Тюменского района планируют уложить новый асфальт на десятках улиц.

В Тюмени отремонтируют ул. Мелиораторов.

Дополнительно к объектам, включенным в национальный проект, в регионе ремонт дорог пройдет на 350 км. Специалисты еще определяют участки. По их словам, ранжирование происходит по тем же параметрам: высокая интенсивность движения, аварийные случаи и значимость для населения.

Анжела Лебедева