  • 12 января 202212.01.2022среда
  • USD74,8355
    EUR84,8784
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 126 дорожных объектов

Экономика, 12:20 12 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

126 объектов общей протяженностью 106,67 км отремонтируют в Тюменской области в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

По информации Главного управления строительства Тюменской области, предоставленной информационному агентству "Тюменская линия", в список вошли: дороги регионального значения в Тюменской агломерации – 28,66 км; вне агломерации - 14 км. В Тюмени будет приведено в надлежащее состояние девять объектов протяженностью 8,83 км. Самое большое количество объектов, где будет реализован нацпроект, насчитывается в Тюменском районе – 108, протяженность 55,17 км.

"В перечень объектов в первую очередь попадают участки с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а так же дороги, которые ведут к значимым социальным объектам", - отметили эксперты.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году запланировано строительство ул. Центральная в с. Луговом Тюменского района. Это один из крупных объектов, отметили в ГУС. В общей сложности дорожники уложат 2,6 км твердого покрытия. "Район новой застройки села активно развивается. Жители давно ждут ремонта центральной дороги", - добавили специалисты.

В селах Перевалово и Успенка Тюменского района планируют уложить новый асфальт на десятках улиц.

В Тюмени отремонтируют ул. Мелиораторов.

Дополнительно к объектам, включенным в национальный проект, в регионе ремонт дорог пройдет на 350 км. Специалисты еще определяют участки. По их словам, ранжирование происходит по тем же параметрам: высокая интенсивность движения, аварийные случаи и значимость для населения.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог , Тюменская агломерация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 12.01.2022Аграрии Тюменской области подготовили к посевной 80% тракторов и сеялок
12:20 12.01.2022В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 126 дорожных объектов
10:23 12.01.2022Строительство нового аэровокзального комплекса Рощино начнется с середины 2022 года
10:00 12.01.2022Тюменская область лидирует в УФО по урожайности овощей и картофеля