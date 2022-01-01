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Аграрии Тюменской области подготовили к посевной 80% тракторов и сеялок

Экономика, 13:45 12 января 2022

Ростсельмаш | Фото: Ростсельмаш

Аграрии Тюменской области подготовили к предстоящей посевной кампании 80% тракторов, примерно столько же сеялок, 83% культиваторов. Об этом региональный департамент АПК сообщает в своем аккаунте в Instagram.

Подготовка к севу идет в машинно-тракторных мастерских предприятий области. Механизаторам необходимо привести в порядок более 7,5 тысяч единиц техники. В том числе 3 тыс. 824 трактора, 2 тыс. 688 сеялок, 1 тыс. 39 культиваторов.

Эти работы должны быть выполнены до 1 апреля 2022 года.

По итогам 2021 г. аграрии региона приобрели 685 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2 794,7 млн рублей, в том числе 149 тракторов, 58 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных, 29 посевной комплексов. Приобретены и смонтированы 10 зерносушилок.

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# АПК , посевная кампания , ремонт техники

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