Аграрии Тюменской области подготовили к посевной 80% тракторов и сеялок

| Фото: Ростсельмаш | Фото: Ростсельмаш

Аграрии Тюменской области подготовили к предстоящей посевной кампании 80% тракторов, примерно столько же сеялок, 83% культиваторов. Об этом региональный департамент АПК сообщает в своем аккаунте в Instagram.

Подготовка к севу идет в машинно-тракторных мастерских предприятий области. Механизаторам необходимо привести в порядок более 7,5 тысяч единиц техники. В том числе 3 тыс. 824 трактора, 2 тыс. 688 сеялок, 1 тыс. 39 культиваторов.

Эти работы должны быть выполнены до 1 апреля 2022 года.

По итогам 2021 г. аграрии региона приобрели 685 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 2 794,7 млн рублей, в том числе 149 тракторов, 58 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных, 29 посевной комплексов. Приобретены и смонтированы 10 зерносушилок.