  • 14 января 202214.01.2022пятница
  • USD74,5686
    EUR85,4556
  • В Тюмени -17..-19 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Прокурорский надзор всегда должен носить упреждающий характер, считает Якушев

Политика, 18:19 14 января 2022

Фото: uralfo.gov.ru

За 300 лет прокуратура стала надежной опорой российской государственности, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры и 300-летию прокуратуры России

"Сегодня среди приоритетных направлений работы надзорного ведомства - противодействие коррупции, экстремизму, другим видам преступлений. Защита человека, его прав, свобод, законных интересов остаются главными ценностными ориентирами. Не стоит, при этом, забывать и о таких важных задачах как защита прав предпринимателей, соблюдение трудового законодательства, охрана окружающей среды", - подчеркнул полпред.

По мнению Якушева, по всем ключевым направлениям прокурорский надзор всегда должен носить упреждающий характер - это один из главных инструментов укрепления российской государственности.

Поздравляя с профессиональным праздником и юбилеем ведомства, Владимир Якушев настроил на решение задач по обеспечению законности в новых, в том числе технологических, сферах.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 14.01.2022Прокурорский надзор всегда должен носить упреждающий характер, считает Якушев
17:41 14.01.2022Владимир Якушев: регулирование лесных правоотношений важно для регионов УФО
13:57 14.01.2022Евгений Заболотный: работника прокуратуры жители воспринимают как последнюю инстанцию
11:37 13.01.2022Владимир Якушев поздравил журналистов с профессиональным праздником