Прокурорский надзор всегда должен носить упреждающий характер, считает Якушев

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

За 300 лет прокуратура стала надежной опорой российской государственности, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры и 300-летию прокуратуры России

"Сегодня среди приоритетных направлений работы надзорного ведомства - противодействие коррупции, экстремизму, другим видам преступлений. Защита человека, его прав, свобод, законных интересов остаются главными ценностными ориентирами. Не стоит, при этом, забывать и о таких важных задачах как защита прав предпринимателей, соблюдение трудового законодательства, охрана окружающей среды", - подчеркнул полпред.

По мнению Якушева, по всем ключевым направлениям прокурорский надзор всегда должен носить упреждающий характер - это один из главных инструментов укрепления российской государственности.

Поздравляя с профессиональным праздником и юбилеем ведомства, Владимир Якушев настроил на решение задач по обеспечению законности в новых, в том числе технологических, сферах.

Евгений Бабенко