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БК "Нефтехимик" обменялся победами с ростовскими баскетболистами

Спорт, 10:52 17 января 2022

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" обменялся победами с БК "Барс-РГЭУ" в первенстве Российской Суперлиги-2.

В первой встрече в Ростове-на-Дону тоболяки уступили — 86:91. Самым результативным в составе сибиряков стал Егор Чернышев, набравший 19 очков. В повторном поединке гости смогли взять реванш — 80:70. У тоболяков Никита Солдатов набрал 23 очка.

После очередных игр "Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Следующие игры тоболяки проведут дома. 25 и 26 января подопечные Дмитрия Тараканова примут "Металлург" из Магнитогорска.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик

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