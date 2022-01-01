В Тюменском районе 53 семьи переезжают в новостройку из аварийного жилья

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

53 семьи из аварийного жилищного фонда переедут в новый четырехэтажный дом на ул. Урожайная, 4 в пос. Московский Тюменского района. Девять новоселов ключи от квартир уже получили, остальным вручат в ближайшее время, сообщает администрация Тюменского района.

Дом построен в 2021 году. Квартиры просторные, оборудованы сантехникой, с чистовой отделкой. Дом оборудован для маломобильных граждан.

По словам главы поселка Московский Михаила Захарова, новоселье отпразднуют 53 семьи, еще 25 семей получат денежную компенсацию.

Всего на территории Московского муниципального образования по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы предусмотрено расселение восьми аварийных домов.