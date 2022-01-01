В Тюмени открыли первый в России тренинг-центр для инженеров газовой отрасли

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Первый в России тренинг-центр INNIO Jenbacher открыли в Тюмени 10 января. 10 сервисных инженеров проходят обучение на базе Тюменского завода энергетического оборудования.

Об этом Агентство инфраструктурного развития Тюменской области сообщает в своем Instagram.

Первыми студентами тренинг-центра INNIO Jenbacher стали сотрудники управления сервиса "ЭнергоТехСервис" и компаний-партнеров INNIO из России и Белоруссии.

Образовательные программы стартовали с учебных курсов "Обслуживание и ремонт газовых двигателей INNIO Jenbacher Type 6". Тренер - сотрудник Образовательного центра INNIO Jenbacher из г. Йенбаха, Австрия Мартин Мадер. Теоретическая часть обучения проходит на территории офиса "ЭнергоТехСервис" в бизнес-центре "Нобель-Парк", Тюмень, ул. Пермякова, 1, стр.5, практическая — на Тюменском заводе энергетического оборудования в пос. Боровский.

По словам директора по сервису INNIO Jenbacher в России и странах СНГ Сергея Суханова, ранее подготовка технических специалистов проводилась в учебном центре при заводе Jenbacher в Австрии.

"Сложности с пересечением границ из-за эпидемиологической обстановки заставили менеджмент INNIO задуматься об открытии тренинг-центров в других странах. На базе нового тренинг-центра в Тюмени будет проводится подготовка технических специалистов из России, Казахстана, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья", — говорит он.

Для отработки практических навыков на заводе "ЭнергоТехСервис" выделен отдельный участок. Здесь установлены учебные газовые двигатели Jenbacher 6-й серии: J612 и J624. К новым учебным программам в классе появится газовый агрегат Jenbacher Type 3 (J316), а также сектор для демонстрации работы системы управления двигателем DIA.NE XT4. Он поможет эксплуатирующему и сервисному персоналу научиться анализировать характеристики работы двигателя, настраивать параметры его работы, отслеживать и расшифровывать ошибки.

"ЭнергоТехСервис" оборудовал класс практической подготовки средствами измерений, стандартным и специальным инструментом. В распоряжении студентов — более 100 наименований ЗИП, приборов и инструментов, используемых при техническом обслуживании двигателей и их ремонте.

Формирование графика учебных курсов "Тренинг-центра INNIO Jenbacher" на 2022 год уже завершено. Расписание всех учебных программ размещено на официальном сайте образовательного центра INNIO.

Анжела Лебедева