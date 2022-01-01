В Тюменском районе определили самых быстрых лыжников-ориентировщиков

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

150 спортсменов из шести регионов боролись за награды чемпионата и первенства Тюменской области по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования прошли в Тюменском районе. Участники преодолели гонку-спринт и гонку-классику, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В группе опытных спортсменов среди мужчин победу праздновал Александр Скребнев из команды "Ермак", среди женщин – Виктория Ефимова, представляющая ДЮСШ № 2. Они затратили на прохождение дистанции наименьшее количество времени.

Тюменские старты являлись отборочными соревнованиями перед состязаниями Уральского Федерального округа, которые состоятся с 20 по 23 января в Свердловской области.