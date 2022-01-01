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Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с профессиональным праздником

Губернатор, 09:02 21 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За многовековую историю инженерные войска накопили богатейший опыт и традиции. Военные инженеры участвовали во всех сражениях, защищая Родину, выполняли свой служебный долг за пределами Отечества, сыграли огромную роль в повышении оборонного потенциала страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов инженерных войск с профессиональным праздником.

По словам главы региона, военнослужащие инженерных войск решают сложнейшие технологические и боевые задачи, осваивают новые образцы техники, что требует особой подготовки, высокой квалификации, мужества и отваги. Их знания и мастерство востребованы и в мирное время.

"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова ежегодно готовит более 200 военных инженеров. Курсанты вуза вместе со своими наставниками всегда оперативно приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. Уверен, специалисты инженерных войск и в дальнейшем будут верны присяге и также надежно и беззаветно служить России. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , инженерные войска , ТВВИКУ

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