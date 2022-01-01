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В Тюмени диаспоры сыграют в мини-футбол на средства гранта

Спорт, 09:02 19 января 2022

из сообщества "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте (архив)

499 тыс. рублей выделили на проведение межнационального турнира по мини-футболу "Кубок дружбы народов" по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Соревнования пройдут в апреле-мае 2022 года на базе Тюменского индустриального университета и соберут более 200 спортсменов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью центра внешкольной работы "Дзержинец", руководитель проекта Мунис Мустафаев, в 2022 году турниру исполняется пять лет. По его словам, соревнований с нетерпением ждут все участники. Ожидается, что участие в турнире примут 16 национальных команд.

"Мы хотим провести масштабное событие. Впервые организуем его на средства Фонда президентских грантов. Раньше мы выигрывали с этим проектом в муниципальном конкурсе, нас поддерживали депутаты. Мы объявим о старте приема заявок. Национальные диаспоры соберут свои команды. Возраст спортсменов может быть разным — от 14 до 60 лет. У нас есть одна команда, в которой играют отце, дед и внук", — поделился Мунис Мустафаев.

Средства гранта пойдут на кубки и медали. Также заложены средства на фото- и видеоотчет, футболки для волонтеров, грамоты, пресс-воллы.

Инна Пахомова

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# мини-футбол , фонд президентских грантов

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