Городской чемпионат по шахматам пройдет в Тюмени в девять туров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Городской чемпионат по шахматам пройдет в Тюмени в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) с 22 января по 12 февраля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

За звания сильнейших шахматистов Тюмени поспорят воспитанники СШ "Ладья" старше 18 лет, а также ветераны спорта. Среди них и именитые игроки, например, вице-чемпион мира по шахматам среди любителей Всеволод Бессараб, участница спартакиады пенсионеров России и спартакиады ветеранов Тюменской области Людмила Паньшина и другие.

Программа соревнований включает в себя 9 туров. Первый тур пройдет 22 января, начало - в 11 часов. 12 февраля по окончании заключительного тура состоится подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров городского чемпионата.