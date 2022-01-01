Губернатор Тюменской области взял на контроль вопросы уборки снега
Губернатор Тюменской области Александр Моор после выхода из отпуска взял на контроль вопросы уборки снега. Вместе с главой Тюмени Русланом Кухаруком он провел совещание со структурами, ответственными за уборку областной столицы от снега.
В работе подрядчиков, занимающихся вывозом снега, произошел сбой, написал глава региона на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы.
По словам Александра Моора, на совещание проели работу над ошибками и нашли решение как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее. "Чтобы сегодня тюменцы увидели первые результаты, уже этой ночью работа велась в усиленном режиме. Пока не решим проблему, будем ежедневно собирать всех, кто отвечает за уборку снега", - сообщил губернатор.
В Тюмени более 1 тыс. 100 км дорог.
Евгений Бабенко