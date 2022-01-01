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Губернатор Тюменской области взял на контроль вопросы уборки снега

Губернатор, 09:55 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор после выхода из отпуска взял на контроль вопросы уборки снега. Вместе с главой Тюмени Русланом Кухаруком он провел совещание со структурами, ответственными за уборку областной столицы от снега.

В работе подрядчиков, занимающихся вывозом снега, произошел сбой, написал глава региона на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы.

По словам Александра Моора, на совещание проели работу над ошибками и нашли решение как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее. "Чтобы сегодня тюменцы увидели первые результаты, уже этой ночью работа велась в усиленном режиме. Пока не решим проблему, будем ежедневно собирать всех, кто отвечает за уборку снега", - сообщил губернатор.

В Тюмени более 1 тыс. 100 км дорог.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Руслан Кухарук , уборка снега

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