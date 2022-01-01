Губернатор Тюменской области взял на контроль вопросы уборки снега

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор после выхода из отпуска взял на контроль вопросы уборки снега. Вместе с главой Тюмени Русланом Кухаруком он провел совещание со структурами, ответственными за уборку областной столицы от снега.

В работе подрядчиков, занимающихся вывозом снега, произошел сбой, написал глава региона на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы.

По словам Александра Моора, на совещание проели работу над ошибками и нашли решение как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее. "Чтобы сегодня тюменцы увидели первые результаты, уже этой ночью работа велась в усиленном режиме. Пока не решим проблему, будем ежедневно собирать всех, кто отвечает за уборку снега", - сообщил губернатор.

В Тюмени более 1 тыс. 100 км дорог.

Евгений Бабенко