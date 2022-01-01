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В Тюменской области в 2021 году построено и реконструировано около 300 км дорог

Губернатор, 15:31 21 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область выполнила плановые показатели национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" на 2021 год.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор, выступая на онлайн-заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"В Тюменской области в 2021 году отремонтированы или реконструированы 224 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью около 300 километров, в том числе в рамках реализации национального проекта – 123 объекта общей протяженностью более 140 километров", – сообщил губернатор.

Объем финансирования работ по ремонту и реконструкции автодорог в Тюменской области составил 4,8 млрд рублей, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", с учетом средств из федерального бюджета – более 1,9 млрд рублей. План ремонта дорог на 2022 год – на уровне предыдущего года с общим объемом финансирования на уровне 5,7 млрд рублей.

Принимавший участие в заседании полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в числе приоритетных задач, которые стоят перед регионами УФО в сфере дорожного строительства, назвал расширение дороги от Тобольска на север до четырех полос, а также продление трассы Москва - Казань до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте полпредства.

"В прошлом году регионы совершили настоящий прорыв в сфере дорожного строительства. Показатели по нацпроекту были перевыполнены", – подвел итоги Марат Хуснуллин.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Марат Хуснуллин , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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