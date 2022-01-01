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Средний возраст самозанятых в Тюменской области – 33 года

Экономика, 18:35 24 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ "самых молодых самозанятых" в России: средний возраст – 33 года. Как сообщает РИА "Новости", в Топ входят также Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Воронежская и Нижегородская области. По данным ФНС, средний возраст самозанятых в стране составляет 35 лет.

В Тюменской области число таких граждан, по данным центра поддержки самозанятых, составило 45 тыс. 54 человека. Среди них 42 тыс. 648 человек – физические лица, 2 тыс. 406 - индивидуальные предприниматели.

В целом по стране число зарегистрированных самозанятых, сообщили РИА "Новости" в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, достигло 4 млн человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 882 млрд рублей доходов.

Специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход - введен с 2019 года, сейчас он применяется на территории всей страны.

По данным ФНС, ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек. Основные направления их деятельности - услуги такси, а также в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии - в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик и другие.

Максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.

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