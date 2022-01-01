  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 2 тысячи 300 семей улучшат жилищные условия в 2022 году

Экономика, 19:06 24 января 2022

"Новости Омутинского района" во ВКонтакте | Фото: "Новости Омутинского района" во ВКонтакте

2 тыс. 300 семей Тюменской области улучшат жилищные условия в 2022 году. На эти цели из регионального бюджета направят более 5 млрд рублей на реализацию различных жилищных программ.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов во время программы "Час Тюмени" в эфире радио "Вести FM" 24 января.

"Из общего объема финансирования жилищных программ более 60 процентов - это программа расселения аварийного жилищного фонда. Второе место по сумме расходов - приобретение жилья для детей-сирот. Если в 2021 году таких получателей было 350, то в 2022-ом – 500", - говорит Перевалов.

В региональную жилищную программу также входят выплаты молодым семьям. В 2022 году более 450 молодых семей Тюменской области получат субсидию на строительство, приобретение жилья за счет регионального бюджета в размере 35% от стоимости приобретаемого жилья.

"Плюс действует программа различного рода займов, программа обеспечения отдельных категорий граждан: работники социальной сферы, люди с инвалидностью, то есть, кто имеет первостепенное право на получение жилья. Все эти направления поддержки включены в жилищную программу Тюменской области", - отметил начальник ГУС.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , жилье , Павел Перевалов , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 24.01.2022В Тюменской области 2 тысячи 300 семей улучшат жилищные условия в 2022 году
18:35 24.01.2022Средний возраст самозанятых в Тюменской области – 33 года
18:12 24.01.2022В Тюменской области в 2022 году построят шесть школ и детсадов, две поликлиники, бассейн и центр культуры
17:58 24.01.2022Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре расширила область аккредитации