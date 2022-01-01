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Школьники помогли "Капитанам бизнеса" найти 80 идей для развития туризма в Тюменском районе

Экономика, 13:43 25 января 2022

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

Более 80 идей высказали участники проекта "Капитаны бизнеса" на первой стратегической сессии 2022 года. Ее посвятили развитию туристической отрасли в Тюменском районе, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Шесть групп-участниц наметили точки притяжения туристов и оценили возможные риски при реализации своих инвестиционных проектов. Участниками мозгового штурмы стали представители бизнеса, госструктур, школьники и студенты Тюменского района.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, который впервые выступил экспертом проекта "Капитаны бизнеса", отметил слаженную работу участников стратегической сессии и подчеркнул особую роль молодежи.

"Они без привязки к каким-то стереотипам показывали свое видение того, как должен развиваться туризм в регионе. Уверен, все идеи, которые были сгенерированы сегодня, станут той частью нашего общего туризма, которые позволят как местным жителям больше путешествовать внутри своей территории, так и гостям нашей области получать комплексный продукт. Не только термы, но и вовлечение в историко-культурное наследие, а это и сибирская гастрономия, и парки, и тематические зоны", - сказал он.

Проект "Капитаны бизнеса" инициирован советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой в 2021 году. За это время проведены стратегические сессии в 13 районах, восемь "Капитанов бизнеса" помогли сгенерировать почти 600 идей.

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# капитаны бизнеса , туризм

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