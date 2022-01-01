Медицинская маска – одно из доступных средств, препятствующих распространению вирусов, уверены эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Медицинская маска надежно защитит органы дыхания при поездках в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и торговых центрах, в различных учреждениях и местах скопления людей, сообщает Роспотребнадзор.

Незаменима маска и при уходе за больными, при общении с людьми с признаками острой респираторной вирусной инфекции, при рисках заражения любыми инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски имеют разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применяются многократно. Маску можно надеть на лицо любой стороной. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: тщательно закреплять, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

"Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством, - советуют специалисты. - Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не стоит использовать вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы".

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После чего тщательно вымыть руки.