Роспотребнадзор: простое мыло надежно защитит от ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции

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Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

"Мытье рук с мылом удаляет вирусы", - утверждают специалисты Роспотребнадзора.

Если нет возможности помыть руки с мылом, эпидемиологи советуют пользоваться дезинфицирующими средствами с противовирусным действием: спреями, гелями, салфетками. При их использовании следует обращать внимание на инструкции по применению.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей столов, дверных ручек, стульев, гаджетов также удаляет вирусы. Роспотребнадзор настаивает на регулярной чистке и дезинфекции всех поверхностей с использованием бытовых моющих средств.