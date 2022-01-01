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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили девять случаев заражения "омикроном"

Общество, 18:16 25 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области зарегистрировали 9 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Среди заболевших - мужчины и женщины в возрасте от 22 до 57 лет. Восемь человек получали лечение амбулаторно, чувствуют себя хорошо. Один мужчина проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя в связи с сопутствующими заболеваниями", - отмечено в сообщении.

Пять заболевших не были вакцинированы, один привит только первым компонентом вакцины, три имеют полный курс вакцинации, но привиты более 6 месяцев назад.

Специалисты отмечают, что "омикрон" отличается высокой заразностью, поэтому вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

Важно мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, постараться избегать массового скопления людей и самое главное – вакцинироваться и ревакцинироваться.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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