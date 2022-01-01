Антон Терехин: квартальные помогают оперативно решать вопросы благоустройства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совместными усилиями депутата Тюменской городской думы Антона Терехина и квартального Центрального административного округа Станислава Отрадных удалось добиться своевременной уборки снега с улиц округа, а также очистки тротуаров по улицам Максима Горького и Щорса областного центра.

Также пр. Борцов Октября в 12 избирательном округе Тюмени был расчищен вскоре после телефонного разговора народного избранника с инженером квартальной инспекции службы заказчика по благоустройству, уже вечером дети с родителями возвращались из детского сада по чистой дороге.

Кроме того, по настоянию депутата вдоль тротуара на ул. Щорса установили урны, теперь под окнами домов не будет мусора, зависит это уже от горожан и их желания вместе делать Тюмень чище. Как отметил Антон Терехин, квартальный является координатором быстрого решения проблем.

"Станислав Васильевич всегда реагирует на обращения и помогает в вопросах благоустройства, не дожидаясь жалоб граждан. Инженеры инспекции отстаивают интересы тюменцев, безопасность пешеходов и водителей, делают все, чтобы наш город был чистым, комфортным и красивым", – добавил депутат.

Николай Ступников