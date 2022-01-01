Тюменец Артем Антошкин помог сборной России победить хорватов на чемпионате Европы по мини-футболу

| Фото: Ассоциация мини-футбола России | Фото: Ассоциация мини-футбола России

Сборная России по мини-футболу победила во втором матче на групповом этапе чемпионата Европы. В Амстердаме россияне разгромили команду Хорватии со счетом - 4:0.

Счет был открыт уже на второй минуте. Нападающий МФК "Тюмень" Артем Антошкин забил дальним ударом. Спустя десять минут отличился Паулиньо, а под занавес тайма Иван Чишкала довел счет до крупного - 3:0. Во втором игровом отрезке Антошкин оформил дубль и установил окончательный счет.

Россия одержала вторую победу на чемпионате Европы и гарантировала себе участие в четвертьфинале. Заключительную игру группового этапа команда проведет 29 января против Польши. Начало встречи в 18 часов 30 минут по тюменскому времени.

Евгений Новоселов