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Ямальцы в 2021 году чаще всего летали в Тюмень и Москву

Экономика, 18:40 26 января 2022

аэропорт Рощино в Instagram | Фото: аэропорт Рощино в Instagram

Тюмень и Москва стали самыми популярными межрегиональными маршрутами у жителей ЯНАО в 2021 году. По итогам года пассажиропоток на Ямале увеличился на 26% по сравнению с годом ранее. Воздушный транспорт перевез около 1,8 млн человек, сообщает правительство округа.

Летом самая высокая пассажирская загрузка была на южных направлениях – Сочи, Симферополь и Краснодар. При перелетах внутри округа самым востребованным стало - Салехард - Новый Уренгой. На вертолетных маршрутах – из Салехарда в Яр-Сале и Сеяху.

В 2022 году количество субсидируемых межрегиональных рейсов увеличено до 38. Добавились рейсы из Салехарда в Краснодар и Минеральные Воды и направления из Нового Уренгоя в Анапу и Минеральные Воды. Улететь из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи жители округа смогут круглый год, а рейсы в Москву теперь есть и в аэропорт Шереметьево.

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# авиарейсы

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