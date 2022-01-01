На создание креативного пространства в круглой бане в Тюмени потратят 602 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

602 млн рублей вложат в создание креативного пространства в здании круглой бани на ул. Ленина в Тюмени. Из них 150 млн рублей – это частные инвестиции компании "Планетарий № 1" из Санкт-Петербурга. Еще 452 млн рублей выделят из бюджета в рамках реконструкции улицы Ленина.

Выступая на проектной сессии Rurban Creative Lab, которая проходит с 25 по 28 января в Тюменском технопарке, глава города Руслан Кухарук отметил, что сейчас ведется разработка научно-проектной документации с ее экспертизой.

Планируется, что проект реализуют к 2024 году. Благоустройство прилегающей к объекту улицы Ленина и ревитализация здания городской бани будут вестись параллельно в течение 2022 и 2023 годов.

"После обсуждений с активным тюменцами и инвестором мы приняли решение о включении объекта в городской кластер развития креативных индустрий. Созданное здесь пространство будет выставочным для различного рода образовательных компонентов. Кроме того, в здании обустроят планетарий", - говорит глава Тюмени.

Отметим, в Тюмени реализуется и ряд других проектов по созданию креативных пространств. В их числе событийный парк "Алебашево", где появятся более 20 функциональных зон и набережная. Также до 2025 года пешеходной станет улица Дзержинского. Она будет представлять собой креативный кластер, включающий гастродвор, музей архитектуры, мастерскую деревянного зодчества, культурный центр "Ершов" и другие объекты.

Ранее, за работу по преобразованию в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте, Тюменская область получила награду проекта Rurban creative lab.

Любовь Голышева