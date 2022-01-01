АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс плановых работ на магистральных нефтепроводах

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонтные работы на инфраструктурных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на территории Тюменской области.

Комплекс мероприятий, направленный на поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти, выполнен в период плановой остановки работы нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Выполнена вырезка двух дефектных секций трубы общей протяженностью 60 м в районе ЛПДС "Бачкун" (Тюменская область), проведена замена и ремонт восьми единиц запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станциях.

Отключены временные камеры пуска-приема средств очистки и диагностики на НПС-1 "Пур-Пе" (ЯНАО), ранее установленные для проведения внутритрубной диагностики технологических трубопроводов станции. Кроме того, отключено от технологических трубопроводов по одному резервуару для хранения нефти на линейных производственно-диспетчерских станциях "Каркатеевы" (ХМАО-Югра) и "Демьянское" (Тюменская область) для последующего проведения реконструкции.

Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь".

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.