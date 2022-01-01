Бизнес-акселераторы Сбера набирают школьников и студентов для бесплатного обучения

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS"

Федеральные программы онлайн-обучения по развитию предпринимательских талантов от акселераторов Сбера SberZ и SberStudent стартуют 1 марта. Школьникам 8-11 классов, студентов ссузов и вузов бесплатно предоставят доступ к образовательному контенту, курсам по экономике и предпринимательству, а также специальному треку по искусственному интеллекту, сообщает Росмолодежь.

Для школьников и студентов колледжей или техникумов приятным бонусом станут дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Чтобы попасть в программу акселераторов, необязательно иметь бизнес-идею. Главными задачами платформы является содействие в профориентации молодежи через образовательный контент по экономике, предпринимательству, технологиям и привлечение инвестиций. Кроме того, в процессе обучения пройдут встречи с компаниями экосистемы Сбера, куда впоследствии можно будет попасть на работу или стажировку.

Регистрация на акселераторы доступна до 14 февраля включительно. Акселератор SberZ для школьников и студентов колледжей/техникумов здесь. Акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников здесь.

Программа рассчитана до 30 сентября. В финале обучения у лидеров акселераторов появится возможность выступить перед инвесторами на демодне в регионе, а потом и в Москве, а также выиграть призы и гранты от Сбера и других партнеров.