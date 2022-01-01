"РН-Уватнефтегаз" добыл первый миллион тонн нефти на Немчиновском месторождении

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", добыла 1 млн тонн нефти на Немчиновском месторождении с начала его эксплуатации.

Немчиновское месторождение было открыто в 2006 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией. Его разработку затрудняли удаленность и труднопроходимая болотистая местность. Реализация стратегии последовательного развития месторождений Уватского проекта на основе хабов позволила в 2019 году приступить к разработке Немчиновского месторождения с использованием инфраструктуры Тямкинского хаба.

Построенные на опорном месторождении центральный пункт сбора нефти, газотурбинная электростанция 24 МВт, подстанция "Пихтовая" 2х63мВА, а также вахтовый жилой комплекс для сотрудников на 370 мест обеспечивают "РН-Уватнефтегазу" значительный синергетический эффект от разработки мелких и средних месторождений-спутников.

На Немчиновском месторождении построены 17-километровый нефтесборный трубопровод, 26 скважин и линия электропередачи ВЛ-35 кВ. В ближайшее время на месторождении планируется построить более 20 новых скважин. Для увеличения нефтеотдачи пласта на всех скважинах произведены операции многостадийного гидроразрыва пласта, что обеспечивает добычу нефти на уровне 2 тыс. тонн в сутки.

Вклад Немчиновского месторождения в общую добычу нефти месторождений Тямкинского хаба превышает 40%.