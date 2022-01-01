Тюменцы в составе сборной России по мини-футболу сыграют с Грузией в четвертьфинале Евро

| Фото: Ассоциация мини-футбола России во ВКонтакте | Фото: Ассоциация мини-футбола России во ВКонтакте

Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

По итогам группового этапа определились восемь команд, которые продолжат борьбу на стадии плей-офф. Россияне одержали в своей группе три победы в трех матчах и вышли в четвертьфинал с первого места. Команда Грузии заняла второе место, набрав шесть очков. Встреча между соперниками пройдет 1 февраля. Начало в 21 час по тюменскому времени.

В других четвертьфинальных парах Казахстан сыграет с Украиной, Португалия с Финляндией, а Словакия против Испании.

Напомним, в составе сборной России выступают три игрока МФК "Тюмень" - Артем Антошкин, Иван Милованов и Сергей Абрамович. Антошкин является лучшим бомбардиром российской команды. В трех играх он забил пять мячей.

Евгений Новоселов