Роспотребнадзор рассказал о профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чтобы сделать свой дом безопасным, Роспотребнадзор рекомендует по возвращении домой обработать руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком, обувь заменить на домашнюю.

Ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством тоже следует протереть дезинфицирующим средством. Маску и перчатки, в которых вы пришли с улицы, нужно утилизирировать. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Один раз в день проводите влажную уборку дома дезинфицирующими средствами и проветривайте как можно чаще. После гостей обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны.