  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор рассказал о профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях

Общество, 16:45 31 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чтобы сделать свой дом безопасным, Роспотребнадзор рекомендует по возвращении домой обработать руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком, обувь заменить на домашнюю.

Ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством тоже следует протереть дезинфицирующим средством. Маску и перчатки, в которых вы пришли с улицы, нужно утилизирировать. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Один раз в день проводите влажную уборку дома дезинфицирующими средствами и проветривайте как можно чаще. После гостей обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дезинфекция , профилактика

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:06 31.01.2022В Уватском районе туристов планируют привлекать охотой, рыбалкой и агротуризмом
16:45 31.01.2022Роспотребнадзор рассказал о профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях
16:33 31.01.2022Тюменские молодогвардейцы доставили елки на страусиное ранчо и экоферму
16:01 31.01.2022Эксперт: креативные индустрии стали трамплином для привлечения новых людей, бизнесов и технологий