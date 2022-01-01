С начала 2022 года число безработных в УФО снизилось на 7,5 тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,5 тыс. человек снизилось количество зарегистрированных безработных жителей Уральского федерального округа с начала 2022 года.

"Системная работа, которой мы занимались на протяжении прошлого года, дала результаты. Уровень безработицы в большинстве регионов УФО опустился ниже показателей конца 2019 - начала 2020 годов", - отметил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Полпред наметил основные направления работы на 2022 год. В частности, столь же пристальное внимание будет уделено теме обманутых дольщиков.

"Станем разбираться в каждой ситуации отдельно. Действовать будем жестко: истории с недобросовестными застройщиками, которые оставляют людей без жилья и денег, должны уйти в прошлое", - подчеркнул Якушев.

Евгений Бабенко