  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С начала 2022 года число безработных в УФО снизилось на 7,5 тысяч человек

Политика, 19:06 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,5 тыс. человек снизилось количество зарегистрированных безработных жителей Уральского федерального округа с начала 2022 года.

"Системная работа, которой мы занимались на протяжении прошлого года, дала результаты. Уровень безработицы в большинстве регионов УФО опустился ниже показателей конца 2019 - начала 2020 годов", - отметил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Полпред наметил основные направления работы на 2022 год. В частности, столь же пристальное внимание будет уделено теме обманутых дольщиков.

"Станем разбираться в каждой ситуации отдельно. Действовать будем жестко: истории с недобросовестными застройщиками, которые оставляют людей без жилья и денег, должны уйти в прошлое", - подчеркнул Якушев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безработица , Владимир Якушев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 31.01.2022С начала 2022 года число безработных в УФО снизилось на 7,5 тысяч человек
18:47 31.01.2022Суточная заболеваемость COVID-19 в УФО за десять дней выросла в четыре раза
14:01 31.01.2022Эксперт прокомментировала новый состав президиума политсовета тюменского отделения партии ЕР
12:25 31.01.2022Наталья Шевчик получила партийный билет "Единой России"