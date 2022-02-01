ДЭГ поможет гражданам реализовывать свои политические права, считает эксперт

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Внедрение цифровых технологий облегчило доступ граждан к осуществлению своего избирательного права. В этом уверена заместитель директора института права Башкирского госуниверситета по науке, исполнительный директор Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Наталия Латыпова.

Выборы, по ее словам, – это исконно демократический институт, позволяющий приобщить граждан к участию в управлении государством, и, как следствие, реализовывать свои политические права.

"Выборы являются связующим звеном между народом и государством,- отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом формате. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%".

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней.

Согласно законопроекту дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. ЦИК РФ будет устанавливать требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.