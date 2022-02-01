  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ДЭГ поможет гражданам реализовывать свои политические права, считает эксперт

Общество, 14:59 01 февраля 2022

expert-club.online

Внедрение цифровых технологий облегчило доступ граждан к осуществлению своего избирательного права. В этом уверена заместитель директора института права Башкирского госуниверситета по науке, исполнительный директор Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Наталия Латыпова.

Выборы, по ее словам, – это исконно демократический институт, позволяющий приобщить граждан к участию в управлении государством, и, как следствие, реализовывать свои политические права.

"Выборы являются связующим звеном между народом и государством,- отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом формате. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%".

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней.

Согласно законопроекту дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. ЦИК РФ будет устанавливать требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования.

Избирательные комиссии субъектов РФ по согласованию с ЦИК смогут принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в органы власти своего региона или на референдуме. В случае принятия решения о проведении ДЭГ с использованием региональной государственной информационной системы, которая ранее применялась на федеральных выборах, согласование не требуется, при этом региональный избирком должен сообщить о принятом решении ЦИК.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , дистанционное электронное голосование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 01.02.2022В тюменском аэропорту Рощино провели дезинфекцию
17:08 01.02.2022Организатор игры в покер в Тюмени заслушает приговор
16:46 01.02.2022Тюменцы смогут проверить свой ВИЧ-статус у торгового центра за пять минут
16:22 01.02.2022В Тюмени число операторов кол-центра увеличат с 33 до 81