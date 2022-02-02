Политолог назвал плюсы и минусы дистанционного электронного голосования

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) нуждается в доработке и совершенствовании. Об этом на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" заявил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского университета Василий Зорин. Первый опыт применения ДЭГ, по его мнению, оказался противоречивым.

"Думаю, что можно констатировать отсутствие в обществе консенсуса по поводу того, насколько удачно дистанционные технологии были применены, в частности, в Москве, - пояснил он. - Поэтому считаю, что ДЭГ, безусловно, нуждается в доработке и совершенствовании. И главным направлением этой работы, на мой взгляд, должно стать создание прозрачной системы контроля и наглядной демонстрации массам того, как работает "машина".

В целом, же эксперт абсолютно уверен, что за ДЭГ будущее и относиться к этому нужно не как к некой неизбежности, а как к захватывающей перспективе, способной вывести качество взаимодействия власти и гражданского общества на принципиально иной уровень.