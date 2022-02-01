В Тюменской области ферму обязали выплатить 420 тысяч рублей животноводу

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

420 тыс. рублей выплатит организация пострадавшему на молочной ферме в Тюменской области. Ранее животновод получил серьезную травму во время работы, сообщает региональная прокуратура.

Несчастный случай произошел 12 августа 2021 года на молочной ферме в селе Усть-Ламенка. "Механизатор организации помогал животноводу вытаскивать из секции лежавшую корову с помощью стропы, привязанной к ковшу погрузчика. Во время движения стропа лопнула, погрузчик развернуло в сторону стоявшего животновода и ковшом придавило его к бетонному ограждению. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью", – рассказали в надзорном органе.

Выяснилось, что к произошедшему привела неудовлетворительная организация производства работ.

В декабре 2021 года пострадавший обратился в прокуратуру Голышмановского района с просьбой помочь взыскать моральный вред. Иск был направлен в суд.

Решение по иску прокурора Голышмановского городского округа о взыскании с предприятия суммы было внесено 1 февраля. Оно еще не вступило в законную силу.