Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

| Фото: ассоциация мини-футбола России | Фото: ассоциация мини-футбола России

Сборная России по мини-футболу одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича переиграли Грузию со счетом 3:1

В первом тайме соперники не смогли открыть счет. В начале второго игрового отрезка Артем Ниязов вывел россиян вперед. Но уже спустя минуту Бруно Петри восстановил разницу в счете – 1:1. Вновь вперед подопечные Скоровича вышли на 27 минуте, когда отличился Иван Чишкала. Он же за считанные секунды до конца матча установил окончательный счет – 3:1.

Сборная России продолжает победное шествие на чемпионате Европы, выиграв четвертый поединок из четырех. 4 февраля россияне сыграют в полуфинале с командой Украины. Матч пройдет в Амстердаме.