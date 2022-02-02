Александр Моор: домашнее насилие абсолютно аморально

| Фото: со страницы Александра Моора в Instagram | Фото: со страницы Александра Моора в Instagram

Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Так отреагировал Александр Моор на случай домашнего насилия в Тюменской области.

"Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли", - написал губернатор на своих личных страницах в соцсетях ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram.

Глава региона связался с руководством полиции и попросил внимательно разобраться в ситуации.

"Надеюсь, справедливость восторжествует быстро", - подчеркнул Александр Моор.