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Александр Моор: домашнее насилие абсолютно аморально

Губернатор, 17:31 02 февраля 2022

со страницы Александра Моора в Instagram | Фото: со страницы Александра Моора в Instagram

Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок. Так отреагировал Александр Моор на случай домашнего насилия в Тюменской области.

"Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли", - написал губернатор на своих личных страницах в соцсетях ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram.

Глава региона связался с руководством полиции и попросил внимательно разобраться в ситуации.

"Надеюсь, справедливость восторжествует быстро", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , насилие

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