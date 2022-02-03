Депутат Госдумы Иван Квитка провел в Тюмени прием граждан

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

С управляющей компанией, предоставляющей некачественные услуги населению, разберется Государственная жилищная инспекция Тюменской области. Именно туда направил запрос депутат Государственной думы Иван Квитка, который провел в Тюмени прием граждан.

"Управляющая компания регулярно присылает квитанции на оплату своих услуг, но при этом качественных услуг не оказывает, - утверждает тюменец. - В доме протекает крыша и есть проблемы с отоплением".

Также депутат, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", принял в работу обращение матери двоих детей, которой не хватает денег, чтобы установить счетчики на воду.