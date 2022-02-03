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Депутат Госдумы Иван Квитка провел в Тюмени прием граждан

Политика, 16:17 03 февраля 2022

ТРО партии «Единая Россия»

С управляющей компанией, предоставляющей некачественные услуги населению, разберется Государственная жилищная инспекция Тюменской области. Именно туда направил запрос депутат Государственной думы Иван Квитка, который провел в Тюмени прием граждан.

"Управляющая компания регулярно присылает квитанции на оплату своих услуг, но при этом качественных услуг не оказывает, - утверждает тюменец. - В доме протекает крыша и есть проблемы с отоплением".

Также депутат, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", принял в работу обращение матери двоих детей, которой не хватает денег, чтобы установить счетчики на воду.

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# Единая Россия , Иван Квитка

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