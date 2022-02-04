Наркодельцов из Санкт-Петербурга отправили за сбыт мефедрона в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

12 лет колонии строгого режима на двоих получили жители Санкт-Петербурга за покушение на сбыт около 14 кг мефедрона в Тюмени. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что мужчины вступили в сговор с неустановленным следствием лицом на незаконный сбыт наркотических средств в регионах страны.

В мае 2021 года они приехали на автомобиле в Тюмень, где по 67 тайникам разложили более 5 кг мефедрона, после этого вернулись в Санкт-Петербург.

Спустя некоторое время они поехали в Новосибирск, но были задержаны сотрудниками полиции на территории Тюменского района. Из незаконного оборота изъято свыше 8,9 кг наркотика.