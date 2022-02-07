Тюменские лыжники завоевали награды чемпионата УФО в "Жемчужине Сибири"

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Представитель тюменского Центра спортивной подготовки Илья Санников стал чемпионом среди мужчин в гонке на 15 км в чемпионате УФО по лыжным гонкам.

Всего в "Жемчужине Сибири" состязались 140 сильнейших спортсменов Тюменской, Челябинской и Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный департамент спорта.

Серебро взял Степан Сазонов из Свердловской области, бронза у югорчанина Дмитрия Япарова. Ранее лыжники выявили лучших в эстафетах. В женских соревнованиях первыми к финишу пришли хозяйки трассы.

В составе победительниц выступали Элина Гарафутдинова, Ольга Кучерук, Полина Буравлёва и Екатерина Смирнова. На втором месте представительницы Югры. Бронзу завоевала вторая сборная команда Тюменской области.

Мужская эстафета закончилась победой четверки из ХМАО. Она опередила сборную Свердловской области. Тюменцы стали третьими.

Завершили чемпионат гонки классическим стилем с раздельным стартом. На дистанции 10 км среди женщин звание победительницы - у представительницы Центра спортивной подготовки Екатерины Смирновой. Ее коллега по команде Ольга Кучерук завоевала бронзовую медаль. На второй ступени пьедестала расположилась лыжница из Югры Анастасия Игнатьева.