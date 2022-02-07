В Тюменской области детям с диабетом выделят более 100 млн рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы

Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам очередного онлайн-заседания регионального правительства.

"В обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы различных типов нуждается 577 детей. При этом 180 из них уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих такие системы", – доложила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. Расходные материалы к инсулиновым помпам предоставляются юным пациентам за счет федеральных средств. На 2022 год запланирована установка еще 110 помп.

Напомним, с просьбой об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы их родители обратились к Александру Моору во время прямой линии в конце декабря 2021 года.

Необходимо отметить, что все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета Тюменской области уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

"Хочется, чтобы диабет не стал непреодолимым препятствием для развития детей, чтобы они сумели адаптироваться к болезни и жили насыщенной и интересной жизнью", - прокомментировал Александр Моор на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Евгений Бабенко