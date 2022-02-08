Тюменская область получила 190 млн рублей на развитие интеллектуальной транспортной системы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые умные остановки и паркоматы появятся в Тюмени - в регионе начата работа по трансформации интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Как сообщает Главное управление строительства, Тюменская область в 2022 году получила 190 млн рублей на внедрение модулей интеллектуальной транспортной системы.

Сейчас в регионе готовят технические задания на разработку и внедрение Единой платформы управления.

"Новые умные остановки и паркоматы - это только видимая часть внедрения ИТС, - рассказал заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков. - В этом году нам предстоит начать внедрение единой платформы управления транспортной системой. Это софт, который объединит в себе и систему мониторинга состояния дорог, и работу общественного транспорта, и светофорное регулирование, и ещё десятки подсистем, чтобы можно было нажатием одной клавиши прогнозировать появление новых маршрутов, настраивать потоки автотранспорта и формировать программу дорожных ремонтов на годы вперёд".

Развитие ИТС в Тюменской агломерации идёт на базе подсистем, которые уже хорошо знакомы горожанам. С 2011 года запущена подсистема мониторинга передвижения общественного транспорта, благодаря которой пассажиры могут со смартфона наблюдать, где едет нужный автобус.

С 2014 года в Тюмени работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Она контролирует переключения светофоров. Сейчас под её управлением почти 360 светофоров. В этом году к ней будут подключены объекты на региональных дорогах.

Развитие парковочного пространства в центре Тюмени — это также часть внедрения ИТС.

Интеллектуальная транспортная система — это обязательный атрибут "умного города". В России ИТС уже внедряются в 42 регионах. Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах.