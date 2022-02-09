Тобольские баскетболисты потерпели поражение в Курске
| Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте
Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в матче российской суперлиги-2.
В Курске тоболяки уступили местному клубу "Русичи" - 91:115. Подопечные Дмитрия Тараканова выиграли первую четверть - 28:27, а вот в трех последующих сильнее были уже хозяева. Самым результативным в составе тоболяков стал Никита Солдатов, на его счету 30 очков.
9 февраля соперники проведут повторный матч. Начало поединка - в 21 час по тюменскому времени.
Евгений Новоселов