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Тобольские баскетболисты потерпели поражение в Курске

Спорт, 11:34 09 февраля 2022

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в матче российской суперлиги-2.

В Курске тоболяки уступили местному клубу "Русичи" - 91:115. Подопечные Дмитрия Тараканова выиграли первую четверть - 28:27, а вот в трех последующих сильнее были уже хозяева. Самым результативным в составе тоболяков стал Никита Солдатов, на его счету 30 очков.

9 февраля соперники проведут повторный матч. Начало поединка - в 21 час по тюменскому времени.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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