Тобольские баскетболисты потерпели поражение в Курске

| Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в матче российской суперлиги-2.

В Курске тоболяки уступили местному клубу "Русичи" - 91:115. Подопечные Дмитрия Тараканова выиграли первую четверть - 28:27, а вот в трех последующих сильнее были уже хозяева. Самым результативным в составе тоболяков стал Никита Солдатов, на его счету 30 очков.

9 февраля соперники проведут повторный матч. Начало поединка - в 21 час по тюменскому времени.

Евгений Новоселов