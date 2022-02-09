МФК "Тюмень" и "Синара" сыграли вничью

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" сыграл вничью с екатеринбургской "Синарой" в перенесенном матче седьмого тура российской мини-футбольной Париматч-Суперлиги.

Поединок на паркете в СК "Центральный" завершился со счетом 3:3. В составе хозяев забитые голы на счету Артема Антошкина, Дениса Неведрова и Максима Емельянова. В составе обеих команд на площадку вышли игроки сборной России, которые еще 7 февраля играли в финале чемпионате Европы в Португалии.

"Мы приняли совместное решение с тренерским штабом, что будем играть после прилета из сборной России. Нужно быстро переключаться на внутреннее первенство с европейского турнира. Время на отдых у нас нет, у клуба высокие задачи. В первом тайме были проблемы, но во втором все пропало, нас гнали болельщики, нашей команде нужны очки, поэтому вся усталость от перелетов ушла на второй план", - рассказал игрок тюменцев Иван Милованов.

9 февраля соперники проведут повторный поединок. Начало - в 19 часов.

Евгений Новоселов