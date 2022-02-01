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МФК "Тюмень" переиграл екатеринбургских футболистов

Спорт, 13:52 10 февраля 2022

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал победу в повторной встрече против "Синары" из Екатеринбурга. Домашний матч в рамках первенства Российской суперлиги завершился победой сибиряков со счетом - 4:2.

Все голы в этом поединке оказались на счету хозяев площадки. Андрей Батырев и Сергей Логинов забили в свои и чужие ворота. Также голы на счету Артема Антошкина и Дениса Неведрова.

"Мы сегодня несколько раз вели по счету, и при результате 2:1 имели ряд стопроцентных моментов, но забить не удавалось. Не опускали рук, гнули свою линию и в концовке матча решили перейти на игру впятером. С одной стороны это риск, но с другой стороны – это контроль мяча и возможность создать момент, что у нас и получилось", - рассказал старший тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев.

Тюменцы остались на первом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка в 16 встречах. Следующие поединки сибиряки проведут в Югорске 12 и 13 февраля, где сыграют с клубом "Газпром-Югра".

Евгений Новоселов

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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