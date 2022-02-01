Строительство школы в Ново-Патрушево в Тюмени завершат в 2023 году

| Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Строительство школы в Ново-Патрушево в Тюмени планируют завершить в 2023 году. Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Руслан Кухарук.

"В мае 2021 года был заключен контракт на строительно-монтажные работы. Сейчас построен первый блок школы, идет наладка системы отопления, активно возводятся второй и третий блоки", – рассказал Руслан Кухарук.

Учебное заведение сможет принять 1 тыс. 200 учеников.

Руководители ОАО "ТДСК" в ходе рабочего объезда сообщили о планах по благоустройству территории, где будут разнообразные спортивные зоны.

Руслан Кухарук добавил, что рядом предусмотрено место для строительства еще одной школы.

Инна Пахомова