  • 10 февраля 202210.02.2022четверг
  • USD74,8015
    EUR85,3784
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Строительство школы в Ново-Патрушево в Тюмени завершат в 2023 году

Экономика, 13:40 10 февраля 2022

со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Строительство школы в Ново-Патрушево в Тюмени планируют завершить в 2023 году. Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Руслан Кухарук.

"В мае 2021 года был заключен контракт на строительно-монтажные работы. Сейчас построен первый блок школы, идет наладка системы отопления, активно возводятся второй и третий блоки", – рассказал Руслан Кухарук.

Учебное заведение сможет принять 1 тыс. 200 учеников.

Руководители ОАО "ТДСК" в ходе рабочего объезда сообщили о планах по благоустройству территории, где будут разнообразные спортивные зоны.

Руслан Кухарук добавил, что рядом предусмотрено место для строительства еще одной школы.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , строительство , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 10.02.2022В Тюмени детсад в Ново-Патрушево на 320 мест сдадут летом 2022 года
13:40 10.02.2022Строительство школы в Ново-Патрушево в Тюмени завершат в 2023 году
12:45 10.02.2022В Тюмени в 26 дворах заменят тепловые сети летом 2022 года
12:01 10.02.2022Тюменские предприниматели выпустят три тысячи экземпляров игры "Завод" и проведут по ней всероссийский чемпионат